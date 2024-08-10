Ракетная опасность объявлена в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: ракетная опасность объявлена в Курской области

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал врио губернатора.

До того сигнал тревоги в Курской области был запущен в 3:33. Спустя шесть минут опасность отменили.

С 9 августа на территории Брянской, Курской и Белгородской областей введен режим КТО. В НАК заявили, что Киев, решив атаковать Курскую область предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России.