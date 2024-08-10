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14:49, 10 августа 2024Спорт

Тренер описал операцию по спасению глаза Двали фразой «врачи сотворили чудо»

Тренер Щелок об операции по спасению глаза боксера Двали: врачи сотворили чудо

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Иван Щелок, личный тренер российского боксера Дмитрия Двали, рассказал об операции по спасению глаза спортсмена. Его слова приводит RT.

Щелок заявил, что Двали провел на операционном столе четыре часа. «Орган собирали заново, будто по запчастям. Врачи сотворили маленькое чудо», — посчитал он.

8 августа сообщалось, что во время операции, проходившей в Москве, врачи смогли спасти Двали глаз. Пока точно известно лишь то, что ему не понадобится глазной протез. Российский спортсмен будет проходить процесс восстановления под наблюдением медиков.

Двали получил травму глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

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      Анастасия Борисова
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