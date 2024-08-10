Турция обвинила Израиль в саботировании переговоров по прекращению огня в Газе

МИД Турции: Израиль показал намерение саботировать переговоры по Газе

Атака на школу в Газе показала намерение Израиля саботировать переговоры по прекращению огня. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое передает РИА Новости.

По заявлению турецкой стороны, правительство Биньямина Нетаньяху совершило новое преступление против человечества, ударив по зданию школы в квартале Дарадж города Газа. Также МИД Турции назвал соучастниками преступлений тех международных акторов, которые не пытаются остановить Израиль.

Ранее сообщалось, что более 100 человек стали жертвами удара Израиля по школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж. По версии ЦАХАЛ, в здании учебного заведения располагался командно-контрольному центру ХАМАС. В МИД России призвали Израиль воздержаться от атак на гражданские объекты. Также удар осудили в ООН.