Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 10 августа 2024Мир

Турция обвинила Израиль в саботировании переговоров по прекращению огня в Газе

МИД Турции: Израиль показал намерение саботировать переговоры по Газе

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Атака на школу в Газе показала намерение Израиля саботировать переговоры по прекращению огня. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, которое передает РИА Новости.

По заявлению турецкой стороны, правительство Биньямина Нетаньяху совершило новое преступление против человечества, ударив по зданию школы в квартале Дарадж города Газа. Также МИД Турции назвал соучастниками преступлений тех международных акторов, которые не пытаются остановить Израиль.

Ранее сообщалось, что более 100 человек стали жертвами удара Израиля по школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж. По версии ЦАХАЛ, в здании учебного заведения располагался командно-контрольному центру ХАМАС. В МИД России призвали Израиль воздержаться от атак на гражданские объекты. Также удар осудили в ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Без ответа любые провокации не останутся». Лукашенко поручил перебросить «Искандеры» к границе с Украиной

      Соратник Кадырова назвал бои в Курской области решающей битвой

      В США назвали негативное последствие атаки на Курскую область для ВСУ

      Умер заслуженный артист России Александр Яськов

      Турция обвинила Израиль в саботировании переговоров по прекращению огня в Газе

      Фетисов обратился к Овечкину с просьбой превзойти рекорд Гретцки

      В ООН осудили удар Израиля по школе в Газе

      Авиацию НАТО подняли по тревоге из-за российского самолета

      Визит президента Палестины в Россию подтвердили

      Трэвис Скотт остался под стражей после драки в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше