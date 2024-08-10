В Госдуме обратились к МКК по поводу условий содержания пленных на Сумщине

Депутат Кузнецов обратился к МКК по поводу условий содержания пленных на Сумщине

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале обратился к Международному Красному Кресту (МКК) с просьбой выслать группы мониторинга в места заключения в Сумской области, где военнопленным необходимо создать гуманитарные условия содержания и оказать срочную медицинскую помощь.

«Гуманитарный штаб [российского публициста и общественного деятеля] Захара Прилепина по Сумской области получил информацию об отсутствии надлежащей срочной медицинской помощи пленным в местах их временного размещения. Вероятно, пленные также из числа гражданского населения», — написал парламентарий.

Ранее сообщилось, что обмены пленными и телами военнослужащих между Россией и Украиной прекратятся на неопределенный срок.

Также в августе издание Forbes заметило, что в атаке на Курскую область участвует элитная 80-я десантно-штурмовая бригада (ДШБр) Вооруженных сил Украины, занимавшаяся ликвидацией российских пленных.