Госдеп США одобрил возможную продажу Норвегии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 580 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Как утверждается, норвежские власти запросили возможность покупки 16 установок данного типа вооружений, учебные боеприпасы и сопутствующее снаряжение.
«Предполагаемая сделка по продаже послужит на пользу внешнеполитическим целям и задачам в сфере национальной безопасности путем повышения боеготовности союзника США по НАТО», — сказано в заявлении.
Американское правительство уже уведомило Конгресс о намерении заключить сделку с Норвегией. У законодателей есть месяц, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
Ранее норвежский политолог Гленн Дизен рассказал, что страны Европейского союза не помешали США превратить Украину в новый Афганистан. Также Дизен посетовал, что страны Запада желают достичь перемирия, чтобы перевооружить Вооруженные сил Украины для дальнейших боевых действий против России.
В свою очередь, американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает неизбежное поражение в конфликте с Россией.