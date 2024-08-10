В США одобрили возможную продажу Норвегии HIMARS на 580 миллионов долларов

Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Норвегии РСЗО HIMARS

Госдеп США одобрил возможную продажу Норвегии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 580 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Как утверждается, норвежские власти запросили возможность покупки 16 установок данного типа вооружений, учебные боеприпасы и сопутствующее снаряжение.

«Предполагаемая сделка по продаже послужит на пользу внешнеполитическим целям и задачам в сфере национальной безопасности путем повышения боеготовности союзника США по НАТО», — сказано в заявлении.

Американское правительство уже уведомило Конгресс о намерении заключить сделку с Норвегией. У законодателей есть месяц, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.

Ранее норвежский политолог Гленн Дизен рассказал, что страны Европейского союза не помешали США превратить Украину в новый Афганистан. Также Дизен посетовал, что страны Запада желают достичь перемирия, чтобы перевооружить Вооруженные сил Украины для дальнейших боевых действий против России.

В свою очередь, американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает неизбежное поражение в конфликте с Россией.