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17:07, 10 августа 2024Мир

В столице Ливии начал действовать временный режим прекращения огня

В столице Ливии враждующие стороны договорились о временном прекращении огня

Фото: Yousef Murad / AP

В Триполи начал действовать временный режим прекращения огня. Об этом РИА Новости сообщил официальный спикер службы спасения и чрезвычайных ситуаций столицы Ливии Усама Али.

По словам спикера агентства, стороны договорились на время установить режим тишины после проведения переговоров при посредничестве властей и президентского совета.

Другой представитель службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Триполи, Малик Мурсит, добавил, что более 60 семей смогли воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть зону конфликта.

9 августа на востоке Триполи начались столкновения с применением легкого и среднего огнестрельного оружия между враждующими политическими группировками. В результате боев, которые продолжались несколько часов, был причинен ущерб автомобилям и магазинам. Кроме того, 16 человек получили ранения и травмы. На следующий день столкновения в городе продолжилось.

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      Екатерина Улитина
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