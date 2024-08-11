Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 11 августа 2024Мир

ХАМАС призвало принять план Байдена по остановке огня в Газе

Reuters: ХАМАС попросило посредников принять план Байдена по остановке огня

Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press

Палестинская организация ХАМАС попросила посредников в переговорах с Израилем представить план по соглашению об остановке огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что вместо начала новых переговоров ХАМАС хочет внедрить документ, который был согласован 2 июля. Он основан на резолюции Совета безопасности ООН и видении президента США Джо Байдена.

«Посредники должны навязать это оккупационному режиму (Израилю — прим. "Ленты.ру") вместо того, чтобы выдвигать новые предложения, которые обеспечили бы прикрытие для оккупационной агрессии и дали бы ему больше времени для продолжения геноцида», — заявили в ХАМАС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху финализировать сделку о перемирии в секторе Газа. Прекращение войны, по его словам, стало бы «решающим шагом» на пути к региональной деэскалации.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор сообщил о возгорании на объекте Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

      Командир «Ахмата» заявил о росте информационных диверсий против России

      Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и темном дыме в северной части ЗАЭС

      В МАГАТЭ отреагировали на атаку на Запорожскую АЭС

      ХАМАС призвало принять план Байдена по остановке огня в Газе

      На Запорожской АЭС сообщили о впервые полученных серьезных повреждениях

      Появились подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС

      Россия указала на отсутствие реакции МАГАТЭ на возгорание на объекте ЗАЭС

      На ЗАЭС рассказали о последствиях возгорания на объекте из-за обстрела ВСУ

      В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше