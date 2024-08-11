ХАМАС призвало принять план Байдена по остановке огня в Газе

Reuters: ХАМАС попросило посредников принять план Байдена по остановке огня

Палестинская организация ХАМАС попросила посредников в переговорах с Израилем представить план по соглашению об остановке огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление движения сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что вместо начала новых переговоров ХАМАС хочет внедрить документ, который был согласован 2 июля. Он основан на резолюции Совета безопасности ООН и видении президента США Джо Байдена.

«Посредники должны навязать это оккупационному режиму (Израилю — прим. "Ленты.ру") вместо того, чтобы выдвигать новые предложения, которые обеспечили бы прикрытие для оккупационной агрессии и дали бы ему больше времени для продолжения геноцида», — заявили в ХАМАС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху финализировать сделку о перемирии в секторе Газа. Прекращение войны, по его словам, стало бы «решающим шагом» на пути к региональной деэскалации.