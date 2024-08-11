Опубликованы кадры ударов ВС России по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры ударов по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры ударов Вооруженных сил (ВС) России по скоплению живой силы и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео выложило Минобороны России.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что, согласно докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники ВСУ с помощью «Ланцета» в приграничном районе Курской области. Были поражены три единицы бронетехники противника.

Ранее в ведомстве также заявили, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских солдат прорваться в Беловский район Курской области. Российским военным удалось отразить это наступление при помощи армейской авиации.