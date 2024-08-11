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01:05, 11 августа 2024Россия

Последствия падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске попали на видео

«Приграничный дозор» показал кадры пожара после падения ракеты на дом в Курске
СюжетВзрыв в Курске

Видео: Telegram-канал «Приграничный дозор»

Последствия падения на жилой дом в Курске сбитой системами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Приграничный дозор».

На видео видно, что огонь охватил машину во дворе и квартиры, взрывной волной выбиты окна и повреждены балконы. На месте работают пожарные службы

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на жилой дом, возник пожар. Над городом было слышно около десяти взрывов. Незадолго до этого в Курске объявили ракетную опасность.

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      Марина Совина
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