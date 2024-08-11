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00:34, 11 августа 2024Россия

Ракетный удар по Курску назвали самым массированным с начала СВО

Военкор Котенок: массированный удар по Курску нанесен впервые с начала СВО

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале назвал отраженный силами противовоздушной обороны (ПВО) удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску самым массированным с начала специальной военной операции (СВО).

«Стоит отметить, что массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Противник, что называется, входит во вкус», — заявил он.

Военкор уточнил, что силы ПВО сбили более десяти целей, среди которых ракеты и беспилотники. О примененных боеприпасах станет известно позднее, однако, по предварительной информации, применялись ATACMS и ракеты чешского производства для реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Информация о разрушения и пострадавших уточняется.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на жилой дом, возник пожар. Над городом a href="https://lenta.ru/news/2024/08/11/nad-kurskom-srabotali-sistemy-pvo-i-razdalos-okolo-desyati-vzryvov/" target="_blank">раздалось около десяти взрывов. Незадолго до этого в Курске объявили ракетную опасность.

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      Марина Совина
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