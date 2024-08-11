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03:58, 11 августа 2024Силовые структуры

Среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли здание судебных приставов

ГП нашла в арестованных активах замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко отдел приставов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура России нашла среди арестованных активов заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко здания, где находятся межрайонные отделы судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что в 2014 году фигурант приобрел в Краснодаре на улице Ставропольской участок земли с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров и сдавал его в аренду.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — заявили правоохранители.

У Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 машин, приобретенных на незаконные доходы. На все имущество Симоненко наложен обеспечительный арест в рамках иска Генпрокуратуры.

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      Марина Совина
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