Среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли здание судебных приставов

ГП нашла в арестованных активах замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко отдел приставов

Генеральная прокуратура России нашла среди арестованных активов заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко здания, где находятся межрайонные отделы судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что в 2014 году фигурант приобрел в Краснодаре на улице Ставропольской участок земли с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров и сдавал его в аренду.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — заявили правоохранители.

У Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 машин, приобретенных на незаконные доходы. На все имущество Симоненко наложен обеспечительный арест в рамках иска Генпрокуратуры.

