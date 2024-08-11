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16:53, 11 августа 2024Спорт

Тренер объяснил пользу упражнения «березка»

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев объяснил пользу упражнения «березка». Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев рассказал, что упражнение улучшает кровообращение и лимфоток, снимает напряжение и уменьшает стресс. Кроме того, оно полезно для укрепления мышц, тренировки баланса и координации. Тренер добавил, что при проблемах с позвоночником, шеей и суставами упражнение противопоказано.

Также Ходырев описал правильную технику выполнения «березки». Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы подтянуты к ягодицам, руки вытянуты вдоль туловища. На выдохе подконтрольно запрокиньте ноги за голову, руками упритесь в поясницу, помогая поднять корпус, вес перенесите на лопатки. Локти расположите близко к туловищу, подбородок прижмите к груди. Затем выпрямляйте таз и ноги вверх в одну линию и удерживайте такое положение. После медленно опуститесь, сгибая ноги в коленях и опуская спину и таз на пол.

Ранее Ходырев посоветовал упражнение, которое поможет укрепить ноги и развить баланс. Он предложил выполнять приседания на одной ноге (приседания пистолетиком).

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      Дарья Коршунова
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