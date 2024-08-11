Украину предупредили о возможном распаде на три части

Экс-дипломат Того допустил распад Украины на три части без переговоров с Россией

Бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того заявил, что Украина может распасться на три части. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Того предупредил Украину о возможном распаде на три части и подчеркнул, что это произойдет при отсутствии переговоров с Россией. По его мнению, в ближайшие три месяца российские войска могут продвинуться «настолько, насколько получится». Дипломат подчеркнул, что в таком случае Украина «не сможет подняться» даже при поддержке США.

«Тогда Украина может распасться на три части: восточная отойдет к России, западная — к Западной Европе, а в середине останется маленькая Украина с Киевом», — допустил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными. По его мнению, диалог с Киевом исключен, пока ВСУ «пытаются захватить хотя бы миллиметр российской территории».