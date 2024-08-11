В Бурятии сообщили о восстановлении электроснабжения в 156 населенных пунктах

Цыденов: в Бурятии восстановили электроснабжение для 127 тысяч человек

В Бурятии восстановили электроснабжение почти у 127 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение всем потребителям восстановлено», — написал Цыденов.

11 августа глава региона рассказал, что в 19:54 по местному времени (14:54 по московскому времени) в Бурятии сработала противоаварийная автоматика в энергосистеме. В результате обесточены оказались 126 917 человек в 156 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что вечером 9 августа в Курской области без электричества остался город-спутник Курской атомной электростанции Курчатов. Это произошло в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата на трансформаторную подстанцию.