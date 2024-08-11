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22:46, 11 августа 2024Мир

В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» в Курской области

Журналист Репке: в Курской области произошел катастрофический взрыв танка ВСУ
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Курской области произошел «катастрофический взрыв» танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на опубликованные накануне кадры уничтожения бронетехники украинских войск с помощью «Ланцета». По словам журналиста, главной уязвимостью ВСУ по-прежнему является отсутствие противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники ВСУ с помощью «Ланцета» в приграничном районе Курской области. Были поражены три единицы бронетехники противника.

В то же день ведомство сообщило об уничтожении более 520 украинских солдат. Ударам российских военных подверглись подразделения ВСУ в Макеевке, Стельмаховке и Торском.

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      Марина Совина
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