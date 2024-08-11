В России отреагировали на уход Баха с поста главы МОК

Сенатор Пушков заявил, что Баху действительно пора уходить с поста главы МОК

Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале отреагировал на уход Томаса Баха с поста главы Международного олимпийского комитета (МОК).

Пушков заявил, что лебединой песнью Баха станут самые скандальные истории с Олимпийских игр-2024. В частности, он напомнил про оскорбительную церемонию открытия, золотые медали проваливших гендерные тесты боксерш и заплывы в Сене с кишечной палочкой.

«И, конечно, в памяти останется его удивительное утверждение об отсутствии "серьезно обоснованной научной системы, позволяющей идентифицировать мужчин и женщин". Лучше бы ему такое не говорить. С такими затруднениями в определении очевидного Баху действительно пора», — добавил сенатор.

10 августа Бах объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. «Я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — заявил он.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимал должность с сентября 2013 года.