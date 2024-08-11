В России уничтожили две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

РИА Новости: ПВО РФ сбила две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Юг» Сергей Румянцев заявил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила в зоне ответственности группы две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS. Его слова приводит РИА Новости.

Румянцев уточнил, что система ПВО также уничтожила четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Ранее сообщалось, что российские вертолеты уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. «По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — подчеркнули в российском Минобороны.

В ночь с 10 на 11 августа сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.