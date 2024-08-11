Джонсон: Украину ждет вымирание из-за демографического кризиса

Демографический кризис на Украине, усилившийся из-за боевых действий, приведет к вымиранию страны. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, сейчас для увеличения численности Украины каждая семья должна иметь не менее трех детей, однако тенденция прямо противоположная. Он подчеркнул, что демографическая проблема для Киева куда более серьезна, чем нехватка бойцов в вооруженных силах.

«Два с половиной года назад в стране проживало более 40 миллионов человек, сейчас по меньшей мере 20 миллионов уже покинули Украину, а затем вы добавляете к этому военные потери и экономические трудности: люди не женятся и не рожают детей. Это означает, что Украина погибнет как страна», — сказал Джонсон.

Ранее польский портал Interia рассказал о серьезном демографическом кризисе на Украине. Утверждается, что уровень рождаемости в стране в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии.