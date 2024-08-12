Бритни Спирс отреагировала на выход Блейк Лайвли в ее платье 22-летней давности

Певица Бритни Спирс отреагировала на выход актрисы Блейк Лайвли в ее наряде 22-летней давности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что звезда «Сплетницы» посетила премьеру фильма «Все закончится с нами» в блестящем платье люксового бренда Versace из коллекции 2002 года. В разговоре с журналистами Лайвли уточнила, что ранее оно принадлежало Спирс.

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Поп-исполнительница, в свою очередь, решила прокомментировать ситуацию. Она записала видео, в котором снялась в блестящем мини-платье розово-голубого цвета, оформленном двумя вырезами на талии и глубоким декольте. «Обновленная версия моего платья Versace 2002 года! Я, конечно, не Блейк Лайвли, но мне нравится. Оно показывает мои ноги!» — подписала артистка ролик.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в роскошных украшениях.