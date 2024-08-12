Фитнес-тренер перечислила частые ошибки новичков в зале

Фитнес-тренер Елена Соболь перечислила частые ошибки, которые совершают новички при занятиях в зале. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболь рассказала, что новички зачастую переоценивают свои возможности и начинают работу с большим отягощением. По ее словам, из-за этого они получают травмы или бросают занятия. «Поэтому я рекомендую на начальном этапе обращаться за помощью к фитнес-тренеру. Он поможет подобрать подходящий вес и покажет правильную технику выполнения упражнений», — отметила эксперт.

Еще одной ошибкой Соболь назвала большие перерывы между занятиями. Она рекомендовала начинающим спортсменам тренироваться два-три раза в неделю. Кроме того, важно следить за длительностью тренировок и не заниматься слишком мало или слишком долго. «Оптимальное время тренировки — от 50 минут до 1,5 часа с учетом кардионагрузки после занятий», — подчеркнула специалист.

Ранее Соболь посоветовала простые упражнения для улучшения настроения. «Самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы», — поделилась тренер.

