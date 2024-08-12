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07:50, 12 августа 2024Спорт

Назван способ похудеть за 14 дней и сохранить результат

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала способ похудеть за 14 дней и сохранить результат. Ее слова приводит Men Today.

Юрпалова заявила, что необходимо включить в тренировочный план силовые упражнения, которые помогут укрепить мышцы и ускорить обмен веществ. Она посчитала, что важно найти баланс между кардиотренировками и силовыми упражнениями для достижения оптимальных результатов.

Эксперт обратила внимание на то, что похудение на 0,5-1 кг в неделю считается здоровым и нормальным. Такой подход позволяет организму аккуратно адаптироваться к изменениям, не нанося ему вреда. Также она рекомендовала отдавать предпочтение полезным и нежирным углеводам, таким как овощи, крупы, фрукты и нежирные молочные продукты.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о том, чем полезен читмил для тех, кто хочет похудеть. Она подчеркнула, что у худеющих может наступить стабилизация веса, так как лишние килограммы перестают уходить из-за адаптации организма к ограничению калорий.

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      Анастасия Борисова
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