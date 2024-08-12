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15:17, 12 августа 2024Экономика

По новой столице Индонезии разрешат ездить только электромобилям

Президент Индонезии: в новую столицу не пустят машины с бензиновыми двигателями

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в новой столице страны — Нусантара — не будет автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщает портал Detik.

Глава государства отметил, что решение о том, что по городу будут ездить только электромобили, включая общественный транспорт, связано с намерением реализовать концепцию зеленого города. «Зеленая экономика, цифровая экономика, центр обработки данных, финансовый центр, все, что будет сделано, будет зеленым», — приводятся в материале его слова.

Впервые о планах переноса столицы Индонезии стало известно в 2019 году. Власти решили пойти на такой шаг из-за целого комплекса проблем, которые связаны с нынешней столицей Джакартой и ее 30-миллионным населением. Помимо огромных пробок, город постепенно уходит под воду, примерно на 15 сантиметров в год. Это связано с болотистым характером местности и обилием рек, проходящих через Джакарту, которые вымывают грунт. Защитить город собираются путем возведения вокруг него «Великой морской стены».

Первоначально планировалось, что мегаполис под названием Нусантара (в переводе означает «архипелаг») появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели было выделено более 32 миллиардов долларов, однако пандемия коронавируса затормозила реализацию проекта.

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      Дмитрий Воронин
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