Путин потребовал обеспечить прикрытие границы после выбивания ВСУ из России

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут выбиты с территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Главная задача стоит безусловно перед министерством обороны, выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надежное прикрытие госграниц», — сказал глава государства.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.

12 августа Минобороны России сообщило о попытке прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь Курской области. Попытки продвижения были пресечены в районе поселка Каучук.