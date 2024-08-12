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14:56, 12 августа 2024Россия

Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

Путин потребовал обеспечить прикрытие границы после выбивания ВСУ из России

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут выбиты с территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Главная задача стоит безусловно перед министерством обороны, выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надежное прикрытие госграниц», — сказал глава государства.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

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С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.

12 августа Минобороны России сообщило о попытке прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь Курской области. Попытки продвижения были пресечены в районе поселка Каучук.

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      Никита Абрамов
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