Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности российских вооружений

Путин заявил, что эффективность российских вооружений доказана на поле боя

Эффективность российских вооружений доказана на поле боя, заявил президент России Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам форума «Армия-2024», передает ТАСС.

«Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются», — отметил Путин.

Глава государства обратил внимание, что на форуме представили масштабную презентацию передовых достижений российской оборонной промышленности, из них более 240 позиций являются экспортными образцами вооружения, различной военной и специальной техники.

При этом Путин отметил, что конструкторы, инженеры и ученые, работающие на российских оборонных заводах продолжают работать над модернизацией вооружения с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине.

12 августа 2014 года в парке «Патриот» открылся форум «Армия». Мероприятие впервые проходит без развлекательной программы. Акцент в нем сделан на деловом формате обсуждения современных военных конфликтов.

Ранее на встрече с выпускниками военных вузов Путин заявил об увеличении поставок современного вооружения в войска. Глава государства говорил о планах наращивать поставки вооружения, которое массово производится в стране, а также вести работу над перспективными разработками российских инженеров и конструкторов.