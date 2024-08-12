Раскрыты подробности боев в Курской области

Минобороны сообщило о продолжении отражения попыток вторжения ВСУ в Россию

Продолжаются отражения попыток вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Эти и другие подробности ведения боев в Курской области журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, за сутки были отражены семь атак штурмовиков противника, а также пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь области.

Помимо того, удалось нанести поражение резервам ВСУ, которые находились на территории Сумской области, граничащей с Россией.

Российским войскам удалось уничтожить ряд военной техники, в том числе и западного производства, а также до 260 украинских бойцов. Всего с начала боевых действий в Курской области, добавили в Минобороны, ВСУ потеряли до 1610 бойцов.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в оборонном ведомстве.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.