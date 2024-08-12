Россиянам подсказали неожиданный продукт для профилактики рака

Диетолог Галкина: свекольная ботва способствует профилактике рака

Ботва свеклы обладает противораковыми свойствами и ее можно употреблять в пищу, убеждена диетолог Оксана Галкина. Неожиданный продукт для профилактики рака она подсказалароссиянам в беседе с aif.ru.

Галкина отметила, что полезное действие свеклы на организм хорошо известно. По словам диетолога, в ней содержатся бетаин и бетацианин — вещества, которые имеют противоопухолевые свойства. Помимо этого, корнеплод богат магнием, который способствует профилактике онкологических заболеваний.

Специалистка уверяет, что свекольная ботва обладает теми же полезными свойствами, поэтому она призвала не выбрасывать листья растения. По словам Галкиной, из них можно приготовить вкусный салат или их можно добавить в суп.

Чтобы приготовить блюдо для профилактики рака, диетолог посоветовала отварить вместе свеклу и ботву, порезать их, затем добавить нарезанные огурцы, натертый на терке редис, укроп и залить блюдо остывшим свекольным отваром. В получившееся блюдо можно положить яйца, сметану, зелень, соль и лимон.

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