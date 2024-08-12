Российский теннисист объяснил отказ от участия в Олимпиаде-2024

Рублев заявил, что не поехал на Олимпиаду, чтобы хорошо выступить в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, почему отказался от участия в Олимпийских играх-2024. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев заявил, что пропустил Игры, чтобы хорошо выступить на турнире серии Masters 1000 в Монреале. «Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что если я в финале, наш план сработал», — добавил он.

В ночь на 12 августа Рублев вышел в финал турнира в Монреале, победив итальянца Маттео Арнальди. В решающем матче россиянин сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина.

Рублев занимает шестое место в рейтинге ATP. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.