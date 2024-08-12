Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уфа
Сегодня
17:30 (Мск)
Урал
Россия — Мелбет Первая лига|5-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
02:30 (Мск)
Алексей Попырин
Монреаль
Карен Хачанов
Завтра
02:30 (Мск)
Франсиско Серундоло
Цинциннати (м)
Эмма Наварро
Завтра
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Цинциннати (ж)
Диана Шнайдер
Завтра
18:00 (Мск)
Чжан Шуай
Цинциннати (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Завтра
18:00 (Мск)
Катержина Синякова
Цинциннати (ж)
13:51, 12 августа 2024Спорт

Российский теннисист объяснил отказ от участия в Олимпиаде-2024

Рублев заявил, что не поехал на Олимпиаду, чтобы хорошо выступить в Монреале

Фото: David Kirouac / USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, почему отказался от участия в Олимпийских играх-2024. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев заявил, что пропустил Игры, чтобы хорошо выступить на турнире серии Masters 1000 в Монреале. «Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что если я в финале, наш план сработал», — добавил он.

В ночь на 12 августа Рублев вышел в финал турнира в Монреале, победив итальянца Маттео Арнальди. В решающем матче россиянин сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина.

Рублев занимает шестое место в рейтинге ATP. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Банки сократили выдачу валютных кредитов из-за нехватки юаней

      Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

      В одном городе решили снести фонтан бесплатной чачи

      В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

      В России украинца осудили на 11 лет за шпионаж в пользу ВСУ

      В России заочно арестовали переехавшего в Турцию политолога-иноагента

      Внешний вид Кэти Холмс на новых фото папарацци высмеяли в сети фразой «неряшливая капуста»

      Премьер Грузии назвал президента марионеткой оппозиции

      Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше