Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уфа
Сегодня
17:30 (Мск)
Урал
Россия — Мелбет Первая лига|5-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
02:30 (Мск)
Алексей Попырин
Монреаль
Карен Хачанов
Завтра
02:30 (Мск)
Франсиско Серундоло
Цинциннати (м)
Эмма Наварро
Завтра
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Цинциннати (ж)
Диана Шнайдер
Завтра
18:00 (Мск)
Чжан Шуай
Цинциннати (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Завтра
18:00 (Мск)
Катержина Синякова
Цинциннати (ж)
09:23, 12 августа 2024Спорт

Рублев вышел в финал турнира ATP Masters в Монреале

Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Монреале, где сыграет с Попыриным
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: David Kirouac / USA TODAY Sports / Reuters

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монреале (Канада). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном матче Рублев оказался сильнее итальянца Маттео Арнальди. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

В финале турнира Рублев сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина. Матч запланирован на 13 августа в 02:30 по московскому времени. Призовой фонд турнира составляет более 6,7 миллиона долларов.

Рублев занимает шестое место в рейтинге ATP. 26-летний теннисист пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Она изучала ритуалы у местного шамана

      Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

      Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

      Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

      Экс-премьер Украины предсказал участь ВСУ в Курской области

      Попросившегося на СВО члена банды Цапков этапировали в колонию для пожизненно осужденных

      Выявлен механизм нарушения памяти с возрастом

      Известный блогер попал в аварию в прямом эфире

      В Сербии рассказали о планах Запада касательно Вучича

      Россиянин обварил кипятком лицо подруги и пытался сжечь ее заживо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше