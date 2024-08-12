Рублев вышел в финал турнира ATP Masters в Монреале

Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Монреале, где сыграет с Попыриным

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монреале (Канада). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном матче Рублев оказался сильнее итальянца Маттео Арнальди. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

В финале турнира Рублев сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина. Матч запланирован на 13 августа в 02:30 по московскому времени. Призовой фонд турнира составляет более 6,7 миллиона долларов.

Рублев занимает шестое место в рейтинге ATP. 26-летний теннисист пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.