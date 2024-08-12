Снаряд ВСУ рухнул на спортивную площадку в российском городе

Губернатор Гладков: спортплощадка и жилые дома попали под обстрел ВСУ в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, под обстрел попали многоквартирные жилые дома. В трех из них повреждены остекление и фасады. Также посечен забор одного частного дома. Помимо этого, снаряд рухнул на спортивную площадку, повредив инвентарь. «Под обстрел попало и село Новая Таволжанка. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы», — добавил Гладков.

Кроме того, в Белянке беспилотник ВСУ атаковал сельхозпредприятие, повредив грузовой и легковой автомобили. А в хуторе Балки прилет боеприпаса выбил окна и посек фасад домовладения.

По данным властей, предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется. Сейчас на местах работают оперативные службы.

Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа в составе 50 человек, шести танков Т-64Б и бронетехники попыталась прорвать границу в районе Колотиловки Белгородской области. В результате атаку отразили российские военные и пограничники. ВСУ потеряли потеряли до семи бойцов убитыми и 15 ранеными.