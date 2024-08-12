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13:51, 12 августа 2024Россия

Снаряд ВСУ рухнул на спортивную площадку в российском городе

Губернатор Гладков: спортплощадка и жилые дома попали под обстрел ВСУ в Шебекино
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, под обстрел попали многоквартирные жилые дома. В трех из них повреждены остекление и фасады. Также посечен забор одного частного дома. Помимо этого, снаряд рухнул на спортивную площадку, повредив инвентарь. «Под обстрел попало и село Новая Таволжанка. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы», — добавил Гладков.

Кроме того, в Белянке беспилотник ВСУ атаковал сельхозпредприятие, повредив грузовой и легковой автомобили. А в хуторе Балки прилет боеприпаса выбил окна и посек фасад домовладения.

По данным властей, предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется. Сейчас на местах работают оперативные службы.

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Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа в составе 50 человек, шести танков Т-64Б и бронетехники попыталась прорвать границу в районе Колотиловки Белгородской области. В результате атаку отразили российские военные и пограничники. ВСУ потеряли потеряли до семи бойцов убитыми и 15 ранеными.

ЖЗЛ
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