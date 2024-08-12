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09:00, 13 августа 2024Интернет и СМИ

В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

В «Одноклассниках» запустили новую систему приватности публикаций

Фото: ConvertKit (Soon to be KIt) / Unsplash

В «Одноклассниках» запустили новую систему приватности постов. Об обновленных настройках «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе соцсети.

Теперь можно будет выбрать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи соцсети или аудитория сервиса «Увлечения». Отмечается, что новая система приватности позволит настроить видимость конкретного поста независимо от того, открытый или закрытый профиль у человека. Например, если все заметки видны только друзьям, отдельно взятую можно сделать доступной всей аудитории, и наоборот. Кроме того, если пользователь сделал публикацию доступной только для своих друзей, то их реакции на заметку не появятся в ленте посторонних пользователей.

В «Одноклассниках» напомнили, что, как и ранее, пользователи соцсети могут ограничить доступ ко всей своей ленте. Для этого нужно перейти в настройки профиля, выбрать раздел «Приватность» и указать, кто может видеть ленту — все пользователи или друзья.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» начали бороться с эротическим контентом. Изображения и GIF-файлы непристойного характера теперь автоматически определяются и размываются.

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      Анастасия Яланская
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