В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучало 357 взрывов

Глава Запорожской ОВА Федоров: в области прозвучало 357 взрывов

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области за сутки прозвучало 357 взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — написал он.

До этого о повреждении объектов критической инфраструктуры Федоров сообщил 9 августа. Он не стал уточнять, о каких конкретно объектах идет речь, но отметил, что в регионе за ночь прозвучало 405 взрывов.

Ранее вечером в воскресенье, 11 августа, ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В результате удара украинского дрона вспыхнул пожар на объекте охладительных систем. Предположительно, атаковавший ЗАЭС беспилотник был запущен с территории подконтрольного Киеву города Никополь.