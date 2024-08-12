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07:40, 12 августа 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучало 357 взрывов

Глава Запорожской ОВА Федоров: в области прозвучало 357 взрывов
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области за сутки прозвучало 357 взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — написал он.

До этого о повреждении объектов критической инфраструктуры Федоров сообщил 9 августа. Он не стал уточнять, о каких конкретно объектах идет речь, но отметил, что в регионе за ночь прозвучало 405 взрывов.

Ранее вечером в воскресенье, 11 августа, ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В результате удара украинского дрона вспыхнул пожар на объекте охладительных систем. Предположительно, атаковавший ЗАЭС беспилотник был запущен с территории подконтрольного Киеву города Никополь.

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      Маргарита Пименова
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