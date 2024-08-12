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14:00, 12 августа 2024Мир

В России высказались о защищенности ЗАЭС на фоне атак ВСУ

Депутат Колесник заявил о многоуровневой защите ЗАЭС на фоне атак ВСУ
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о степени защищенности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне продолжающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что ЗАЭС имеет многоуровневую защиту.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и призвал организацию дать четкую оценку атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) вечером 11 августа.

«Основной реактор не был задет, у него серьезнейшая защита. (...) Не думаю, что сам реактор будет поврежден. (...) Это еще советская станция, она была сделана с серьезной степенью защиты, наши специалисты еще больше усилили эту защиту. Активное вещество, находящееся в реакторе, находится под серьезнейшей многослойной защитой», — заявил Колесник.

Комментируя информацию об атаке ВСУ на ЗАЭС 11 августа, Колесник обратил внимание на молчание МАГАТЭ относительно инцидента. «Почему молчит [глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси? Ему запретили говорить, вся эта организация (МАГАТЭ — прим. «Ленты.ру») становится бессмысленной, если что-то происходит не по их плану. Они сразу замолкают», — подчеркнул парламентарий.

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Вечером 11 августа на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, станцию атаковал запущенный в Никополе ВСУ украинский беспилотник.

В понедельник утром пожар на ЗАЭС был полностью ликвидирован.

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