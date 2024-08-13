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13:36, 13 августа 2024Спорт

17-летняя российская велогонщица умерла в Донецке после ДТП

17-летняя российская велогонщица Самойлович умерла в Донецке после ДТП

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

17-летняя российская велогонщица Дарина Самойлович скончалась в больнице Донецка от полученных в ДТП травм. Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Мартынов.

«Все мы до последнего надеялись на лучшее. Но, к большому сожалению, случилось иначе», — написал функционер. Он выразил соболезнования родным и близким спортсменки.

По словам Мартынова, Самойлович была победительницей и призером республиканских и всероссийских соревнований. Он также назвал ее лидером сборной ДНР.

ДТП произошло 12 августа на Донецкой кольцевой автодороге. В МВД ДНР заявляли, что пострадали семь подростков-велосипедистов, двоим потребовалась госпитализация.

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      Алексей Гусев
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