17-летняя российская велогонщица умерла в Донецке после ДТП

17-летняя российская велогонщица Самойлович умерла в Донецке после ДТП

17-летняя российская велогонщица Дарина Самойлович скончалась в больнице Донецка от полученных в ДТП травм. Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Мартынов.

«Все мы до последнего надеялись на лучшее. Но, к большому сожалению, случилось иначе», — написал функционер. Он выразил соболезнования родным и близким спортсменки.

По словам Мартынова, Самойлович была победительницей и призером республиканских и всероссийских соревнований. Он также назвал ее лидером сборной ДНР.

ДТП произошло 12 августа на Донецкой кольцевой автодороге. В МВД ДНР заявляли, что пострадали семь подростков-велосипедистов, двоим потребовалась госпитализация.