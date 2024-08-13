Еще одна российская авиакомпания похвасталась красивым сотрудником

Российская авиакомпания «Аврора» похвасталась красивым сотрудником в соцсетях

Российская авиакомпания «Аврора» похвасталась в соцсетях красивым сотрудником. Еще одно видео с привлекательным работником перевозчика появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Авиакомпания "Аврора" тоже не отстает. Знай наших!» — указано в подписи к ролику. На видео молодой мужчина в униформе стоит у стойки возле выхода на посадку и пропускает пассажиров.

В комментариях юзеры восхитились внешностью героя ролика и заметили, что хотели бы работать вместе с ним. «Ну это достойный конкурент!», «Леша! Он еще и человек, и коллега отличный», «Ну тут вполне можно забыть про Даниила», — писали пользователи.

Ранее секс-бомбой прослыл в сети член экипажа «Аэрофлота». Внимание привлек ролик, на котором бортпроводник Даниил проводит инструктаж по безопасности в самолете. «Ни стыда, ни совести, ни номера рейса», — возмущались пользовательницы в комментариях.

Позже выяснилось, что Даниил женат. Он также дал интервью, в котором рассказал, как ему удается оставаться в хорошей физической форме.