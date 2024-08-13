Глава ФСБ сообщил о вербовке западными агентами российской молодежи в террористы

Глава ФСБ рассказал, что спецслужбы Запада активно вербуют молодежь в террористы

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что западные спецслужбы активнее пытаются вовлекать россиян в террористическую деятельность. Слова главы ведомства на заседании национального антитеррористического комитета (НАК) во вторник, 13 августа, на своем странице «ВКонтакте» публикует НАК.

По данным ФСБ, в первую очередь силы западных агентов направлены на молодежь. Противник действуем путем беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества. Бортников сообщил, что западными спецслужбами предпринимаются попытки создания очагов социальной напряжённости, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе.

По данным ФСБ с начала года силовики предотвратили в России 110 терактов, а за 2024 год по делам о терроризме задержали 1050 человек.