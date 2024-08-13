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04:32, 13 августа 2024Мир

МАГАТЭ опубликовало заявление по Запорожской АЭС. Что показал осмотр места пожара на градирне атомной электростанции?

Инспекторы МАГАТЭ пока не определили причину пожара на ЗАЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало заявление по итогам осмотра места пожара на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Инспекторы агентства пока не смогли определить причину пожара. Им не удалось обнаружить остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра поврежденной башни ЗАЭС. В агентстве считают маловероятным, что пожар на башне начался у ее основания.

Пока команде не удалось сделать окончательные выводы на основе полученных данных

МАГАТЭ

В то же время в агентстве заверили, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, поскольку градирни в настоящее время не работают.

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12 августа 2024

Директор ЗАЭС рассказал о проверке градирни инспекторами МАГАТЭ

По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, специалистам МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС было продемонстрировано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дронами градирне. Он представил им последствия пожара и рассказал об устройстве градирни.

Вчера во время пожара им (инспекторам МАГАТЭ) была доведена информация о том, что случилось. Они запросили у нас быстро им продемонстрировать это место, мы их сегодня утром привезли сюда, показали им остатки того, что горело

Юрий Черничукдиректор Запорожской АЭС

Черничук подчеркнул, что информация в западных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. В «Росатоме» заявляли, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), возникший пожар был потушен силами МЧС.

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12 августа 2024

В России заявили о разоблачении украинского фейка о пожаре

Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, очередная ложная информация о поджоге российской стороной покрышек, выставленная Киевом, была разоблачена в течение суток.

Информсводка МАГАТЭ со всей определенностью опровергла украинскую версию. В ней сообщается, что в ходе посещения пострадавшей градирни эксперты агентства не наблюдали никаких останков автомобильных покрышек. Таким образом, украинский фейк был разоблачен в течение суток

Михаил Ульяновпостпред РФ при международных организациях в Вене

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Пожар был полностью потушен утром в понедельник, 12 августа.

Ситуацию прокомментировало Международное агентство по атомной энергии. В агентстве сообщили, что эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели дым на Запорожской АЭС.

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      Марина Совина
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