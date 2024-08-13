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15:26, 13 августа 2024Россия

Медведев пообещал Украине «самые разные последствия» за атаку на Курскую область

Медведев заявил, что атака ВСУ на Курскую область повлечет за собой последствия

Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov via Telegram / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и руководство республики понесут наказание за атаку по Курской области. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам оказания помощи пострадавшему региону, пишет ТАСС.

Действия ВСУ в Курской области политик назвал террористической вылазкой. «[Они понесут] такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского, националистического режима», — пообещал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин также заверил, что Киев получит достойный ответ после атак на российские регионы. Он объяснил, что своими действиями в Курской области Украина пытается улучшить переговорные позиции. При этом глава государства подчеркнул, что о диалоге с людьми, которые «без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре», не может идти и речи.

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Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. После этого ВСУ начали штурм государственной границы, войдя на территорию России и взяв под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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