Появились подробности о пропавших после атаки ВСУ украинцах с газовой станции в Судже

Mash: пропавших с газовой станции в Судже украинцев попытались эвакуировать ВСУ

Двоих украинцев, работавших на газовой станции в Судже и пропавших после атаки на Курскую область, попытались эвакуировать и вывезти в Сумы Вооруженные силы Украины (ВСУ). Подробности об этом появились у Telegram-канала Mash.

С изданием связался работающий на станции россиянин. Он подтвердил, что двое украинцев действительно трудились в отдельном кабинете предприятия. При этом один из них придерживался нейтральных политических взглядов, а второй — либеральных. В результате между коллегами периодически начинались словесные перепалки.

По информации канала, украинцы жили в пригороде Суджи, Заолешенке. ВСУ эвакуировали их в первый день атаки на регион, 6 августа. При этом украинцу либеральных взглядов якобы прострелили ягодицы за то, что он выступал против силовой операции. Официально мужчины числятся пропавшими без вести. Удалось ли им пересечь границу, неизвестно.

О пропаже украинцев, работавших в Судже, стало известно 13 августа. До 2022 года на газовой станции работали трое граждан Украины, однако один из них вернулся домой.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ начали штурм государственной границы, в результате зайдя на территорию России. По состоянию на 12 августа, Украина взяла под контроль 28 населенных пунктов региона. Согласно официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.