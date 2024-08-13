Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 13 августа 2024Россия

Работающие на газовой станции украинцы исчезли после атаки ВСУ в Курской области

Mash: работающие на газовой станции в Судже украинцы исчезли после атаки ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Двое украинцев, которые работали на газовой станции в городе Суджа, бесследно исчезли после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, на российском предприятии было трое сотрудников с Украины, но после 2022 года один из мужчин вернулся на родину. Двое других приняли решение остаться в Курской области.

6 августа станция Суджа подверглась атаке со стороны украинских военных. Один из пущенных ими снарядов угодил в стену здания и попал в кабинет, где находились мужчины. Сейчас украинцы числятся пропавшими без вести, разузнал Mash.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Глава Суджанского района Курской области охарактеризовал сложившуюся там обстановку как тяжелую.

Бои с ВСУ в Курской области длятся уже неделю. Под контролем противника в приграничном регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, глубина проникновения Украины на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР заявили о планах США заменить Зеленского. Кто может стать новым президентом Украины?

      Стало известно о взрыве складов с военными грузами под Одессой

      В Турции оценили влияние санкций США на поездки россиян в курортную страну

      Рыболов поймал акулу длиной четыре метра на маленькую удочку

      Антироссийские санкции превратились для судов в смягчающее обстоятельство

      Полковник оценил ресурсы ВСУ для продолжения боев в Курской области

      В России предупредили о новом составе автомобильной аптечки

      В российский регион на границе с Украиной начали отправлять добровольцев

      Участвовавшая в ОИ-2024 россиянка описала условия проживания в Олимпийской деревне

      Из растений создали антимикробные наночастицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше