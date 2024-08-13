Работающие на газовой станции украинцы исчезли после атаки ВСУ в Курской области

Mash: работающие на газовой станции в Судже украинцы исчезли после атаки ВСУ

Двое украинцев, которые работали на газовой станции в городе Суджа, бесследно исчезли после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, на российском предприятии было трое сотрудников с Украины, но после 2022 года один из мужчин вернулся на родину. Двое других приняли решение остаться в Курской области.

6 августа станция Суджа подверглась атаке со стороны украинских военных. Один из пущенных ими снарядов угодил в стену здания и попал в кабинет, где находились мужчины. Сейчас украинцы числятся пропавшими без вести, разузнал Mash.

Глава Суджанского района Курской области охарактеризовал сложившуюся там обстановку как тяжелую.

Бои с ВСУ в Курской области длятся уже неделю. Под контролем противника в приграничном регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, глубина проникновения Украины на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров.