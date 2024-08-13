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10:11, 13 августа 2024Спорт

Пытавшуюся отравить соперницу спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана

Пытавшуюся отравить соперницу Абакарову исключили из Федерации шахмат Дагестана

Фото: Unsplash

Россиянка Амина Абакарова исключена из Федерации шахмат Дагестана. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.

Ранее спортсменка была временно отстранена от соревнований под эгидой Федерации шахмат России (ФШР). Там допустили, что дисквалификация может стать пожизненной.

7 августа сообщалось, что во время чемпионата Дагестана Абакарова пыталась отравить другую участницу, Умайганат Османову. Перед началом встречи шахматистка разлила вещество, предположительно, ртуть, рядом с доской соперницы. В результате та почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую помощь.

Полиция задержала подозреваемую. По предварительной информации, шахматистка решилась на отравление, чтобы выбить соперницу из турнира. Абакарова является чемпионкой Северо-Кавказского федерального округа по шахматам.

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      Алексей Гусев
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