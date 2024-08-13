Пытавшуюся отравить соперницу спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана

Пытавшуюся отравить соперницу Абакарову исключили из Федерации шахмат Дагестана

Россиянка Амина Абакарова исключена из Федерации шахмат Дагестана. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.

Ранее спортсменка была временно отстранена от соревнований под эгидой Федерации шахмат России (ФШР). Там допустили, что дисквалификация может стать пожизненной.

7 августа сообщалось, что во время чемпионата Дагестана Абакарова пыталась отравить другую участницу, Умайганат Османову. Перед началом встречи шахматистка разлила вещество, предположительно, ртуть, рядом с доской соперницы. В результате та почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую помощь.

Полиция задержала подозреваемую. По предварительной информации, шахматистка решилась на отравление, чтобы выбить соперницу из турнира. Абакарова является чемпионкой Северо-Кавказского федерального округа по шахматам.