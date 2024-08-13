Россиянин получил срок за расправу над сожительницей и падчерицей

В Ангарске суд дал 16 лет колонии мужчине за убийство сожительницы и ее дочери

В Иркутской области 59-летнему жителю Ангарска дали 16 лет строгого режима за расправу над сожительницей и ее дочерью. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как установил суд, 30 июля осужденный распивал спиртное в доме в 94-м квартале города. Когда за этим занятием его застали сожительница и ее дочь, возник конфликт. Разгоряченный алкоголем мужчина схватил нож и нанес удар в грудь 28-летней падчерице, а затем принялся за ее 51-летнюю мать, которой нанес два колющих удара в грудь. Полученные обеими женщинами раны оказались несовместимые с жизнью.

9 августа на Алтае сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя Кытмановского района, подозреваемого в расправе над своей сожительницей и изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.