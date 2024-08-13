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15:44, 13 августа 2024Экономика

Российские пивовары рассказали о втором дыхании

Российские пивовары связали потенциал своего производства с сокращением импорта

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Второе дыхание отечественному производству крафтового пива дало сокращение импорта, большинство брендов которого в этом сегменте рынка исчезло из розницы, а оставшаяся продукция подорожала вдвое по сравнению с «досанкционным» периодом, следует из сообщения Союза российских пивоваров (СРП), поступившего «Ленте.ру».

«Потенциал роста отечественного производства во многом связан с дальнейшим сокращением импорта пива в сегменте массмаркета. В процентном отношении весьма существенно может вырасти производство крафтовых сортов», — рассказал председатель Совета СРП Даниил Бриман.

Согласно оценкам Союза, российские пивовары будут претендовать на значительную часть доли импортеров, которая в ближайший год может сократиться в массовом сегменте с нынешних 6–7 процентов рынка в 2–3 раза, благодаря чему на полках останутся только самые известные зарубежные бренды.

Ранее стало известно, что холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), созданный на базе российского подразделения Heineken, предложил Минфину РФ резко повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран — с 0,1 до 1 евро за литр в текущем году, и до 1,5 евро за литр — в 2025-м. Пошлины на вино из «недружественных» стран годом ранее выросли в России с 12,5 до 20 процентов, сейчас обсуждается повышение до 25 процентов, также звучат призывы сделать их заградительными, подняв до 200 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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