Рублев проиграл австралийцу с русскими корнями в финале турнира ATP в Монреале

Рублев проиграл австралийцу Попырину в финале турнира ATP в Монреале

Россиянин Андрей Рублев проиграл австралийцу с русскими корнями Алексею Попырину в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 13 августа, и продлилась два сета. Попырин одержал победу со счетом 6:2, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 29 минут.

Попырин родился в Сиднее в семье выходцев из России. Он занимает 23-е место в рейтинге ATP. Рублев является шестой ракеткой мира.

26-летний россиянин пропустил летние Олимпийские игры в Париже. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.