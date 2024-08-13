Стало известно о просьбе США к Турции из-за ситуации на Ближнем Востоке

Reuters: США просят Турцию убедить Иран снизить напряженность на Ближнем Востоке

Вашингтон просит своих союзников, в том числе Анкару, убедить Тегеран снизить напряженность на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на посла США в Турции Джеффа Флейка.

«Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, в том числе и Турцию, убедить их пойти на деэскалацию», — заявил Флейк журналистам в Стамбуле.

По словам дипломата, у турецкой стороны больше уверенности, чем у американской, что эскалации напряженности в регионе не будет.

Главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не стало ночью 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израиль официально не признал свою причастность.

12 августа телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Иран в ответ на атаку, лишившую жизни Ханию, может нанести удар по Израилю в ближайшие 24 часа. По мнению телеканала, призывы лидеров стран Запада к Израилю и ХАМАС сесть за стол переговоров лишь дополнительно подтверждают данную информацию.