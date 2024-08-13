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16:39, 13 августа 2024Спорт

Тренер рассказала о пользе пилатеса для фигуры

Фото: Ahmet Kurt / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина рассказала о пользе пилатеса для фигуры. Ее слова приводят «Известия».

По словам специалиста, эффект можно заметить после регулярных занятий на протяжении полугода. «Тело становится подтянутым, улучшается осанка. Тренировки укрепляют мышцы спины и пресса, поэтому становится легче держать корпус ровно, не сутулиться», — заявила она.

Бахтурина добавила, что при занятиях пилатесом отсутствует ударная нагрузка на организм. «Здесь мы работаем только с собственным весом, поэтому практически нет риска получения травм. Все упражнения выполняются в медленном темпе с учетом дыхания», — рассказала тренер.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала главные правила тренировок после 60 лет. Она рекомендовала выполнять упражнения на равновесие и гибкость, так как они снижают риск падений и облегчают выполнение повседневных задач.

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      Алексей Гусев
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