Туристов расстроил пропавший из-за дождей пенис великана

В Великобритании пропавший пенис мелового великана расстроил туристов

Пропавший из-за дождей пенис мелового «Великана из Серн-Эббас» расстроил туристов. Об этом сообщает Independent.

«Великан из Серн-Эббас» — древний геоглиф на склоне холма близ деревни Серн-Эббас в Великобритании. Он представляет собой гигантскую фигуру обнаженного мужчины длиной примерно 55 метров, которая вырезана на склоне крутого холма и лучше всего видна с противоположной стороны долины или с воздуха. Фигура выведена на холме траншеей 30 сантиметров в ширину и примерно такой же глубины, обнажающей скрытый под слоем почвы мел. «Великан из Серн-Эббас» отчасти стал знаменит благодаря огромному и очень заметному пенису.

Этим летом из-за частых дождей и высокой влажности половой орган великана зарос травой, скрыв его от взглядов туристов. Посетители призвали Национальный фонд, который занимается сохранением достопримечательности, подрезать траву, чтобы пенис снова стало видно. Представитель фонда объяснил, что туристам не следует беспокоиться о росте травы, поскольку за ней постоянно ухаживают, однако специалисты стараются лишний раз не трогать великана, поскольку излишнее вмешательство провоцирует эрозию почвы. Поэтому с травой справляются при помощи овец.

«Пространство вокруг гиганта выпасается не реже двух раз в год, что помогает поддерживать хорошую видимость, а также создает идеальные условия для растений и насекомых», — объяснил представитель Национального фонда. Он добавил, что плохая видимость отдельных частей гиганта — это временное явление. После выпаса специалисты проведут ежегодное обслуживание — очистку, прополку и окантовку «Великана из Серн-Эббас».

В 2023 году гигантская фигура в виде пениса украсила исторический газон в британском городе Бат, отведенный для празднования коронации монарха Карла III. Неизвестные злоумышленники выстригли половой орган в траве перед Королевским полумесяцем — полукругом из 30 зданий XVIII века.