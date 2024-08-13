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23:53, 13 августа 2024Россия

Участник СВО заявил о блокировке попыток прорыва ВСУ в Курской области

Гвардии полковник Кондратьев: войска РФ заблокировали ВСУ в Курской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com

Гвардии полковник, участник специальной военной операции (СВО) Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться в некоторых районах Курской области, но российские войска заблокировали их.

Офицер отметил, что обстановка остается напряженной, но контролируемой и управляемой. Он также подчеркнул, что сплошной линии фронта нет, хотя украинские подразделения вклинились вглубь территории на 12 километров и на ширину до 40 километров.

«Идет попытка прорваться на отдельных участках, но наши вооруженные силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности успешно заблокировали противника», — сказал Кондратьев.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Украина также предпринимает попытки проникнуть на территорию Белгородской области.

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      Марина Совина
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