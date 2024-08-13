Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Химки
Fonbet Кубок России|Группа B. 2-й тур
АПОЭЛ
Сегодня
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Твенте
Сегодня
20:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Будё-Глимт
Сегодня
20:00 (Мск)
Ягеллония
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Лилль
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Лудогорец
Сегодня
21:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Рейнджерс
Сегодня
21:45 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11:09, 13 августа 2024Спорт

Участвовавшая в ОИ-2024 россиянка описала условия проживания в Олимпийской деревне

Веснина рассказала, что в номерах Олимпийской деревни в Париже было жарко
Елена Веснина

Елена Веснина. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российская теннисистка Елена Веснина, участвовавшая в Играх-2024 в Париже, описала условия проживания в Олимпийской деревне. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она отметила несколько нюансов. «Как мне показалось, в Токио (на ОИ-2020 — прим. Ленты.ру) кровати были удобнее. Плюс сказывалось отсутствие кондиционеров, и это вызывало дискомфорт. Все-таки в Париже как минимум пару дней стояла невыносимая жара», — рассказала россиянка.

Веснина на Играх в Париже выступала в парном разряде вместе с Екатериной Александровой. Россиянки вылетели в первом круге.

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали одну серебряную медаль.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР заявили о планах США заменить Зеленского. Кто может стать новым президентом Украины?

      Стало известно о взрыве складов с военными грузами под Одессой

      В Турции оценили влияние санкций США на поездки россиян в курортную страну

      Рыболов поймал акулу длиной четыре метра на маленькую удочку

      Антироссийские санкции превратились для судов в смягчающее обстоятельство

      Полковник оценил ресурсы ВСУ для продолжения боев в Курской области

      В России предупредили о новом составе автомобильной аптечки

      В российский регион на границе с Украиной начали отправлять добровольцев

      Участвовавшая в ОИ-2024 россиянка описала условия проживания в Олимпийской деревне

      Из растений создали антимикробные наночастицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше