Уехавшие из Краснояружского района жители рассказали об эвакуации из-за активности ВСУ

Жители Краснояружского района рассказали, что эвакуация прошла организованно

Жители Краснояружского района Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе, рассказали об эвакуации. Их слова приводит РИА Новости.

«Автобусы подали, ходили по улицам и предупреждали о выезде, эвакуации. Всех забирали, ходячих и не ходячих тоже забирали. Организованно было, все нормально. Паники не было, местная самооборона по улицам ходила, предупреждала», — рассказал житель Красной Яруги Олег.

По его словам, в Красной Яруге было спокойно, при этом громкие звуки можно было услышать со стороны населенного пункта Колотиловка. В свою очередь, жительница Наталья добавила, что сотрудники администрации помогали вывозить людей из района — там, согласно ее данным, никого уже не осталось.

Утром в понедельник, 12 августа, губернатор Вячеслав Гладков сообщил об активности ВСУ на границе Краснояружского района. Он также объявил о начале перемещения жителей района в более безопасные места и сообщил, что для этого уже организовали специальный транспорт. Администрация Белгорода впоследствии опубликовала сообщение, где жителей призвали срочно покинуть свои дома. По последним данным, из Краснояружского района выехали около 11 тысяч человек.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были приняты после вторжения ВСУ в Курскую область — бои в регионе продолжаются неделю.