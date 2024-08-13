Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:01, 13 августа 2024Россия

Уехавшие из Краснояружского района жители рассказали об эвакуации из-за активности ВСУ

Жители Краснояружского района рассказали, что эвакуация прошла организованно

Фото: Maxym Marusenko / ZumaPress / Globallookpress.com

Жители Краснояружского района Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе, рассказали об эвакуации. Их слова приводит РИА Новости.

«Автобусы подали, ходили по улицам и предупреждали о выезде, эвакуации. Всех забирали, ходячих и не ходячих тоже забирали. Организованно было, все нормально. Паники не было, местная самооборона по улицам ходила, предупреждала», — рассказал житель Красной Яруги Олег.

По его словам, в Красной Яруге было спокойно, при этом громкие звуки можно было услышать со стороны населенного пункта Колотиловка. В свою очередь, жительница Наталья добавила, что сотрудники администрации помогали вывозить людей из района — там, согласно ее данным, никого уже не осталось.

Утром в понедельник, 12 августа, губернатор Вячеслав Гладков сообщил об активности ВСУ на границе Краснояружского района. Он также объявил о начале перемещения жителей района в более безопасные места и сообщил, что для этого уже организовали специальный транспорт. Администрация Белгорода впоследствии опубликовала сообщение, где жителей призвали срочно покинуть свои дома. По последним данным, из Краснояружского района выехали около 11 тысяч человек.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были приняты после вторжения ВСУ в Курскую область — бои в регионе продолжаются неделю.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденную на 27 лет за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали. У нее депрессия и раскол личности

      Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской области

      Женщина решила посмотреть запись с камеры наблюдения у дома и пришла в ярость

      Получившие рекордную взятку экс-сотрудники МВД оформляли счета на доверенных лиц

      Российский участник Олимпиады описал условия на Играх фразой «русских не сломать»

      Уехавшие из Краснояружского района жители рассказали об эвакуации из-за активности ВСУ

      Одна страна нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года

      В США восхитились российским истребителем МиГ-31

      Взрывы и пожар в крупном российском городе сняли на видео

      Рогов заявил о вывозе Киевом заводов из Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше