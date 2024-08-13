Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:33, 13 августа 2024Наука и техника

В Минобороны России высказались о переходе к автономному использованию роботов

Минобороны РФ: развитие ИИ позволяет перейти к автономному использованию роботов
СюжетМинобороны

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России позволяет перейти к автономному использованию роботов, заявил начальник Управления развития технологий ИИ Минобороны Василий Елистратов. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас уровень развития технологий уже позволяет перейти и к режиму автономного использования робототехнических комплексов, значительно расширяет функциональные возможности существующих образцов: и те, которые мы модернизируем, и те, которые создаем вновь», — сказал руководитель.

По его словам, с точки зрения этики использования ИИ и подхода Минобороны ответственность за применение оружия остается за человеком, который жмет на кнопку.

В августе 2022-го Елистратов сообщил, что возглавляемое им управление использует опыт, получаемый армией страны в рамках спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружений. Тогда же он показал Сергею Шойгу, занимавшему должность главы Минобороны, систему с ИИ для преодоления противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      В сети появились снимки олимпийской чемпионки в бикини без фотошопа

      Поджигателей военкомата в Мурманске осудили на 17 и 14 лет

      В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

      Экс-разведчик предрек потерю Сумской области для Украины из-за атаки на Курскую область

      Российский клуб заявил футболиста с фамилией из 25 букв

      Байден отказался комментировать атаку украинских войск на Курскую область

      Туристов расстроил пропавший из-за дождей пенис великана

      Весь мир следил за парнем, который не спал 11 суток ради мирового рекорда. Почему этот эксперимент может его погубить?

      Глава евродипломатии от имени ЕС выразил поддержку наступлению ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше