В Минобороны России высказались о переходе к автономному использованию роботов

Минобороны РФ: развитие ИИ позволяет перейти к автономному использованию роботов

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России позволяет перейти к автономному использованию роботов, заявил начальник Управления развития технологий ИИ Минобороны Василий Елистратов. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас уровень развития технологий уже позволяет перейти и к режиму автономного использования робототехнических комплексов, значительно расширяет функциональные возможности существующих образцов: и те, которые мы модернизируем, и те, которые создаем вновь», — сказал руководитель.

По его словам, с точки зрения этики использования ИИ и подхода Минобороны ответственность за применение оружия остается за человеком, который жмет на кнопку.

В августе 2022-го Елистратов сообщил, что возглавляемое им управление использует опыт, получаемый армией страны в рамках спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружений. Тогда же он показал Сергею Шойгу, занимавшему должность главы Минобороны, систему с ИИ для преодоления противовоздушной обороны.